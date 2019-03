Moreno denuncia maniobras de Correa y Maduro para favorecer a sus candidatos en las elecciones de la región

Moreno ha informado a través de una serie de mensajes en Twitter de que Correa creó "en las postrimerías de su mandato" el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE), que habría recibido financiación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).

Según Moreno, en agosto de 2018 dicho instituto recibió una transferencia desde el BANDES por valor de 281.000 dólares en una cuenta de un banco privado de Ecuador, Banco Desarrollo. "Ese dinero sirvió para los pagos de sus integrantes", ha afirmado.

Ha precisado que Correa recibió una transferencia en una cuenta belga de 84.800 dólares y otra transferencia en una cuenta ecuatoriana, en el Banco del Pacífico, de 11.400 dólares. También hay giros bancarios a "sus colaboradores" en cuentas ecuatorianas de entre 6.000 y 34.000 dólares, ha añadido.

"Lo insólito de todo esto es que en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un banco del Estado para alimentar cuentas personales de ex funcionarios que intentan desestabilizar mi Gobierno", ha dicho Moreno.

Además, ha alertado de que "esta misma operación la están llevando a cabo en otros países". "Tengan cuidado con la injerencia de Nicolás Maduro y de Rafael Correa en próximas elecciones. Habría dineros oscuros de ellos dos para favorecer a candidatos del mal llamado 'socialismo del siglo XXI'", ha avisado.

"MENTIROSO" Y "CORRUPTO"

La respuesta de Correa no se ha hecho esperar. A través de una serie de 'tweets', ha tachado de "mentiroso" y "corrupto" a Moreno. "Es una vergüenza para todos los ecuatorianos", ha aseverado.

El ex presidente ha explicado que el IPPE "da servicios de consultorías" --"y lo hacemos muy bien"-- desde Ecuador, "no en Panamá", y "ha pagado honorarios profesionales, no compras de lujo". "Si hay algo ilegal, que ponga una denuncia", le ha instado.

Correa ha reprochado a Moreno que "él sí ha sido denunciado por corrupto en Ecuador, España, Panamá y, próximamente, Suiza". En concreto, ha aludido a unas supuestas gestiones financieras de las que, según sugiere, el jefe de Estado se habría beneficiado usando a su yerno, Juan Rodríguez, como testaferro.

Así las cosas, ha indicado que las autoridades ecuatorianas pueden revisar su patrimonio, sus cuentas y sus declaraciones de impuestos "cuando quieran". "Lo poco o mucho, ganado honradamente con mi trabajo profesional", ha defendido.

En cambio, ha augurado que "Moreno no podrá evitar irse preso por su corrupción". "Y está desesperado", ha apostillado.

También ha criticado a su sucesor en el Palacio de Carondelet que haya hecho esta denuncia durante el acto fundacional de PROSUR, una nueva organización regional, en Santiago de Chile. "Llevar a una reunión internacional sus odios y ridiculeces (...) ¡Qué vergüenza!", ha considerado.

Moreno fue el vicepresidente de Correa durante la mayor parte de sus diez años de Gobierno (2007-2017). Correa le apoyó activamente durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que se designó a su sucesor, pero poco después comenzaron a distanciarse por las investigaciones de corrupción de Moreno contra su predecesor y su entorno. Ahora se señalan como rivales políticos.