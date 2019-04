Moreno dice que Assange ha violado "demasiadas veces" el acuerdo para seguir en la Embajada de Londres

"Ya demasiadas veces ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él", ha dicho Moreno en una entrevista de 90 minutos de duración que ha concedido a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), según informa el diario local 'El Comercio'.

El mandatario ecuatoriano ha explicado que "no es que no pueda hablar libremente, pero no puede mentir ni 'hackear' teléfonos privados". "Tampoco puede intervenir en la política de países amigos porque está en territorio ecuatoriano y nosotros somos responsables por él", ha añadido.

Moreno ha realizado estas declaraciones en el marco del escándalo por la filtración de unas fotografías suyas y de su familia que se habrían obtenido en un ataque informático a sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, no ha relacionado expresamente a Assange con este asunto.

Además, ha aclarado que, pese a estas infracciones, el 'hacker' australiano sigue teniendo la condición de asilado político que le otorgó en su momento el anterior Gobierno de Rafael Correa. "Debemos defender la vida del señor Assange", ha afirmado.

CASO ASSANGE

El Gobierno de Correa concedió a Assange asilo político en junio de 2012 pero Reino Unido, donde se encontraba en esos momentos, se negó a concederle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía ejecutar una orden de detención cursada por la Justicia sueca.

En Suecia estaba acusado de varios cargos de abuso sexual, entre ellos una supuesta violación, la acusación más grave. En estos años, la Fiscalía sueca ha archivado todas las causas contra Assange, bien por prescripción, bien por falta de pruebas.

Sin embargo, Reino Unido ha aclarado que en cuanto el fundador de Wikileaks ponga un pie en suelo británico será detenido porque las autoridades británicas también le acusan de violar las condiciones de su libertad condicional, lo que ha prolongado su estancia en la Embajada ecuatoriana en Londres.