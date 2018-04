Moon aboga por medidas "creativas" para lograr la desnuclearización de Corea del Norte

Moon ha comparado ante los medios la situación actual con la de "solo unos meses atrás", cuando la "sombra de la guerra" sobrevolaba la península por las "extremas" tensiones militares. También ha admitido que había quienes temían una nueva escalada por el final de los Juegos Olímpicos de Invierno o la realización de maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Moon ha subrayado que la "determinación" política ha permitido encauzar la situación y llegar al punto actual, en el que no sólo se ultima una cumbre entre los principales líderes políticos de las dos Coreas sino también entre Kim Jong Un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la agencia de noticias Yonhap.

En este sentido, Moon ha asegurado que no se podrá hablar de "éxito" en el diálogo hasta que no haya concluido el encuentro entre Kim y Trump y se hayan confirmado avances. El presidente norteamericano advirtió el martes de que no descartaba salirse de la reunión si consideraba que no llevaba a ninguna parte.

"Como he dicho en muchas ocasiones, el absoluto apoyo del presidente Trump al diálogo sobre la desnuclearización ha sido un elemento clave para lograr el cambio", ha admitido el mandatario surcoreano.

Seúl asegura que, por parte de Pyongyang, existe una voluntad para llegar a algún tipo de acuerdo y renunciar al menos a parte de su programa nuclear y armamentístico. En los próximos encuentros también se podrían discutir cambios al armisticio firmado tras la guerra de Corea (1950-1953), que no es un acuerdo de paz.