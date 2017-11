Mogherini descarta sanciones de la UE contra Irán por su programa balístico "en el futuro próximo"

"No lo hemos discutido ni hoy ni la semana pasada y no preveo ninguna discusión tampoco en el futuro sobre más sanciones de la Unión Europea contra Irán. Esto no forma parte de nuestras discusiones presentes", ha asegurado en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, al ser preguntada por la posibilidad de que la UE introduzca sanciones contra el régimen iraní por su programa balístico.

Mogherini ha recordado que el bloque ha levantado "todas" las sanciones nucleares contra Irán en cumplimiento del acuerdo nuclear iraní. "Y es extremadamente importante que mantengamos esto", ha remachado, en referencia al acuerdo nuclear iraní (CJPOA por sus siglas en inglés), cuestionado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los misiles balísticos no están en alcance del CJPOA. Esto no es una discusión ni una propuesta que se haya planteado en nuestra mesa en meses recientes y no espero que esto ocurra en el futuro próximo", ha zanjado.

"La Unión Europea ya ha sancionado a entidades iraníes implicadas en el programa balístico. Si hubiera necesidad, se podrían aprobar nuevas sanciones", ha explicado un portavoz del Ministerio de Exteriores francés.

Trump ha rechazado validar el acuerdo nuclear iraní y ha dejado en manos del Congreso estadounidense la decisión de introducir sanciones a Irán, ya sea las sanciones nucleares o nuevas sanciones por su programa balístico.

La jefa de la diplomacia europea ha informado a los ministros de Exteriores de los Veintiocho este lunes sobre sus contactos con congresistas estadounidenses para tratar de convencerles de que mantengan el acuerdo nuclear iraní.

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, también ha puesto en valor sus esfuerzos en Estados Unidos la semana pasada para intentar mantener el acuerdo nuclear iraní, algo "esencial" aunque también ha admitido la necesidad de "revertir algunas de las cosas perjudiciales que Irán están haciendo en la región", en alusión a su papel en los conflictos sirio y yemení.

El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel también ha defendido la necesidad de "preservar" el acuerdo nuclear iraní y responder al "papel difícil de Irán en la región".