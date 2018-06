Mogherini cree que los líderes más jóvenes "harán realidad la igualdad de género"

En referencia a las reuniones que mantiene a menudo, Mogherini ha asegurado que cuanto más jóvenes son los participantes "menos problemas de desequilibrio de género hay en la sala"; por eso, cree que la juventud será la pieza fundamental que logrará cambiar definitivamente la legislación discriminatoria.

Sin embargo, la Alta Representante ha subrayado que para que la igualdad sea efectiva, antes de modificar las leyes, es necesario modificar la cultura y la mentalidad de todos. Para ello, cree que el mayor obstáculo es la frustración que genera la lentitud de los avances.

Aunque ha insistido en que "no hay una sola forma" de llevar a cabo estos cambios, Mogherini considera fundamental la labor de la educación y de la familia no solo para formar a las niñas, si no también a los niños, ya que "los hombres son parte de la solución y también se beneficiarán de una sociedad más igualitaria".

La vicepresidenta de la Comisión ha destacado el trabajo de la Unión Europea para apoyar a las mujeres en Afganistán y ha recordado que la lucha es global, pero "la situación no es perfecta en la UE y creo que todas las mujeres en la sala tienen una historia que contar", ha señalado.

Algunas de estas historias que ha repasado incluyen que le confundan con una secretaria al ser una mujer la que pide hablar con un alto mandatario o que le pregunten constantemente como compagina el cuidado de los hijos con el cargo que ostenta. Esta es "la resistencia cultural que hay que vencer", ha reclamado.

La XII edición de las Jornadas Europeas de Desarrollo tienen lugar este 5 y 6 de junio en Bruselas y está prevista la asistencia de más de 6.000 participantes de cerca de de 140 países, que representan a más de 1.200 organizaciones de la comunidad del desarrollo.