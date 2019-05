Mogherini replica a críticas de EEUU que su mercado en defensa es más restrictivo para las empresas europeas

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha replicado este lunes a las críticas de la Administración de Donald Trump sobre las condiciones que los gobiernos están discutiendo en la actualidad para limitar la participación de países terceros en los proyectos de capacidades militares en la UE al recordar que el mercado de defensa estadounidense es más restrictivo para las empresas europeas.

"La UE es mucho más abierta en la actualidad que el mercado de contratación en Estados Unidos para las empresas y equipos de la Unión Europea. En la UE no hay la Ley Compre Europeo y alrededor del 81 por ciento de los contratos internacionales en Europa van para compañías estadounidenses", ha dicho Mogherini en rueda de prensa.

Mogherini ha dejado claro que "la Unión Europea está y seguirá abierta a las compañías y equipos de Estados Unidos" y que "los proyectos PESCO no sustituyen ni cambian las normas de contratación ni sustituyen ninguno de los proyectos que están en marcha".

"Los proyectos PESCO son un elemento adicional", ha explicado, incidiendo en que la PESCO "no está definida para ser un instrumento para la asociación" en el Tratado y que el Fondo Europeo de Defensa es "un instrumento adicional dirigido a incentivar, aumentar la cooperación entre los estados miembro que están participando" en proyectos concretos.

"No veo motivos reales de preocupación", ha zanjado la jefa de la diplomacia europea, que ha explicado que el Servicio Europeo de Acción Exterior, "junto con la Comisión y en acuerdo con los estados miembro" preparan "una respuesta clara y completa a las preocupaciones de la Administración de Estados Unidos".

Mogherini ha confiado en que los gobiernos europeos puedan acordar para junio o "lo antes posible" las condiciones sobre la participación de terceros en los proyectos de la PESCO. "Cuanto menos incertidumbres haya, mejor porque está creando agitaciones innecesarias", ha sostenido.

Los gobiernos europeos todavía no se han puesto de acuerdo en las condiciones para autorizar caso por caso y de forma "excepcional" la participación de terceros, siempre que cumplan condiciones estrictas y no ponga en peligro la seguridad de suministro europea ni los intereses de la UE.

Respecto al Fondo Europeo de Defensa, a priori las empresas extranjeras establecidas en la UE pero controladas por el Estado, incluidas chinas o estadounidenses, sólo podrán participar si ello no pone en riesgo la seguridad de suministro, si no tienen acceso a información clasificada y sensible y si la propiedad intelectual se queda en Europa sin control ni restricciones.

LAS CRÍTICAS DE EEUU

La Administración de Donald Trump trasladó a Mogherini que "Estados Unidos está profundamente preocupado" por "las condiciones generales" propuestas para la participación de terceros en el Fondo Europeo de Defensa y la PESCO, cuya aprobación "sólo dañarían la relación constructiva entre la OTAN y la UE".

Asimismo, criticó los intentos de "desalentar" la participación de terceros para reducir la dependencia europea de sus equipos en una misiva fechada el pasado 1 de mayo, en una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press y firmada por la subsecretaria de Estado para Adquisición de Armamento, Ellen Lord, y su homóloga de Control Armamentístico, Andrea Thompson.

En ella, rechazan que se excluya a las empresas sin sede en la UE, incluidas las de Estados Unidos y dejan claro que no les gustaría "tener que considerar" en "el futuro" "restricciones similares recíprocamente impuestas por Estados Unidos no serían bienvenidas" por los europeos, recordando que el Pentágono aprobó 2.600 millones de dólares en contratos con 12 compañías de la UE en 2017 y 118,7 millones de dólares en asistencia para proyectos de investigación en 24 países de la UE.

Washington también critica, entre otros, el requisito de que la propiedad intelectual que nazca de un proyecto europeo "se quede" en Europa tras completarse en proyecto, "desincentivando a las empresas no europeas".