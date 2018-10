Mogherini se compromete ante Sánchez a crear un grupo de contacto sobre Venezuela

El presidente del Gobierno ha sacado a colación la situación en Venezuela al final de la cumbre europea ante el resto de sus homólogos de la UE, según han informado a Europa Press varias fuentes europeas y diplomáticas.

Fuentes de Moncloa han rechazado sin embargo dar detalles del mensaje que ha trasladado Sánchez al resto de líderes sobre Venezuela.

Ningún otro líder ha querido intervenir sobre Venezuela tras Sánchez, pero la jefa de la diplomacia europea sí ha tomado la palabra para avanzar que "la UE creará un grupo de contacto".

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordaron el lunes a petición de España y otros países cómo la Unión podría facilitar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, dejando claro eso sí que no se daban las condiciones para una mediación y que en todo caso el bloque no relajaría las sanciones impuestas a Venezuela por la represión interna.

Mogherini confirmó el lunes que los europeos explorarían crear un grupo de contacto para "facilitar" un "proceso político" en Venezuela, que "no una mediación" porque "claramente no hay condiciones para eso", con "diferentes partes" no solo en el Gobierno y la oposición sino también "implicando a algunos actores regionales e internacionales". Pero pidió, en todo caso, no "crear expectativas" porque su constitución no se había decidido "todavía".

La jefa de la diplomacia europea dejó claro eso si que la Unión no relajará sus sanciones a Venezuela por violaciones de los Derechos Humanos.

"Hemos introducido sanciones dirigidas contra individuos que son responsables de violaciones de Derechos Humanos, principalmente derechos políticos. Esta política va a continuar", ha remachado, insistiendo en que "la UE no está mirando relajar su posición sobre Venezuela de ninguna manera" en este plano.

PRESIÓN SOBRE VENEZUELA

Muchos países del bloque reclaman "no rebajar el nivel de presión" al régimen venezolano por el retroceso democrático y en materia de Derechos Humanos --la UE ha sancionado a 18 altos cargos venezolanos y ha impuesto un embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna--, han explicado fuentes diplomáticas. Algunos países como Reino Unido incluso son partidarios de imponer "más sanciones" a Venezuela, una opción que de momento no está sobre la mesa, según varias fuentes diplomáticas.

La UE ha asegurado en reiteradas ocasiones que sus sanciones a Venezuela son "reversibles", algo condicionado a una mejora de la situación y ha instado a Caracas a negociar una solución política con la oposición, conforme a la Constitución venezolana, que "respete los Derechos Humanos" y libere a los presos políticos.