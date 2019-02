Mogherini y Pompeo coinciden en la necesidad de elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y el secretario de Estado norteamericano, Milke Pompeo, han coincidido este jueves en que la mejor forma de resolver la crisis en Venezuela es la celebración de "elecciones presidenciales anticipadas".

"Hay mucho terreno común sobre Venezuela", ha resumido un alto funcionario de la UE al tanto de la reunión que han mantenido este viernes Pompeo y la jefa de la diplomacia europea.

"Compartimos el deseo de ver un fin a la crisis en Venezuela que traiga la vuelta del orden constitucional y creemos que la mejor manera en trabajar hacia elecciones presidenciales adelantadas", ha precisado la fuente.

Aunque no ha podido confirmar si Pompeo abordó expresamente con la jefa de la diplomacia europea la opción de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que no descarta la Administración de Donald Trump, la Unión Europea, pero también "la mayor parte de los Estados miembros" como "la gran mayoría de los países en la región" han dejado claro que "no es una muy buena idea" y no permitirá "una estabilización de la situación" ni ir "hacia un proceso inclusivo".

La UE y EEUU mantienen "diferentes acentos, diferentes énfasis" pero "hay mucho terreno común sobre Venezuela", ha subrayado la fuente de alto nivel de la UE, que admite que Estados Unidos ha sido más rápido en reconocer a Juan Guaidó como presidente interno de Venezuela, algo que ya han hecho la mayoría de países de la UE.

La fuente ha restado importancia al hecho de que "no todos" los países de la UE hayan reconocido a Guaidó, insistiendo en que "la mayoría" no tiene por práctica reconocer a Gobiernos, sino a Estados, y ha insistido en la posición "compartida" por "todos" los Veintiocho para que haya "presión" sobre el Gobierno y la oposición para que se impliquen en "un proceso significativo que lleve a elecciones presidenciales anticipadas, transparentes y creíbles".

"Puede decidir quién es quién estos días" si uno se pregunta "quién tiene el control efectivo del poder en Venezuela" o "quién da una visa" para poder visitar el país, ha ironizado el alto funcionario europeo.

Mogherini ha informado a Pompeo de la primera reunión del grupo de contacto internacional para Venezuela que la UE puso en marcha para ayudar a crear "las condiciones mínimas" que permitan lanzar un proceso político que lleve a elecciones presidenciales creíbles y libres, con las garantías necesarias y facilitar la ayuda humanitaria en Venezuela, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho lo propio sobre la conferencia de la Organización de Estados Americanos en la que se recabaron este jueves 100 millones de dólares de ayuda humanitaria para Venezuela.

La UE y Uruguay enviarán a Caracas "a principios de la semana que viene" la misión de altos funcionarios acordada en la primera reunión del grupo de contacto internacional para mantener contactos con todos los actores sobre el terreno.

"Tendrán contactos con todos los actores, con las diferentes partes implicadas, así como con actores de la sociedad civil, para explorar que más acciones se pueden hacer, que apoyo podría ser necesario y obviamente (...) el acceso humanitario", ha avanzado la fuente, que no ha dado más detalles sobre los contactos concretos porque no está cerrado todavía.

El grupo de contacto internacional, que se ha dado 90 días para lograr resultados o disolverse, volverá a reunirse a principios de marzo y no se descarta enviar más misiones "técnicas" a Venezuela en función de "los resultados" de la que irá la próxima semana.

Los ministros de Exteriores de la UE discutirán el próximo lunes la situación en Venezuela tras la primera reunión del grupo de contacto internacional, la necesidad de cómo coordinar mejor la ayuda humanitaria para Venezuela y cómo "seguir presionando al régimen de Maduro para que acepte organizar nuevas elecciones presidenciales", aunque fuentes diplomáticas admiten que por ahora "no hay consenso pleno" sobre la opción de imponer más sanciones entre los Veintiocho. "Hay estados miembro muy reticentes", han explicado fuentes diplomáticas.

"Otras medidas se pueden contemplar si las circunstancias nos llevan a una reflexión en esta dirección, pero no esperaría ninguna tal medida o decisión el lunes", ha confirmado otra fuente de alto nivel europea.

REUNIÓN FRUCTÍFERA

Mogherini y Pompeo han tenido una "discusión buena, fructífera" durante algo más de una hora, en la que al margen de los esfuerzos para avanzar en una transición en Venezuela, también han abordado el proceso de paz en Afganistán, las perspectiva para una transición política en Siria, la próxima cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte y el acuerdo entre Grecia y Macedonia del Norte para resolver su disputa por el nombre.

En cambio, no han abordado en gran detalle el proceso de paz en Oriente Próximo ni Irán --cuestiones que dividen a ambas partes--, aunque sí se ha abordado "el papel de Irán en la región" y la opción de más sanciones a individuos por el incidente en el estrecho de Kerch contra los marinos ucranianos.