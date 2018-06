Mnangagwa sospecha que un grupo vinculado a Grace Mugabe sería el responsable del atentado con bomba

El ataque dejó dos muertos y más de 40 personas heridas y se registró segundos después de que Mnangagwa abandonara el escenario en el que había dado su discurso en la localidad de Bulawayo.

En declaraciones a la BBC, Mnangagwa ha asegurado que sospecha que el ataque sería responsabilidad del grupo Generación 40 (G40), que apoyaba a Grace Mugabe para convertirse en la presidenta del país cuando abandonara el poder Robert Mugabe, el anterior mandatario. Mugabe finalmente fue cesado como presidente en 2017 y Mnangagwa asumió el cargo de mandatario.

Mnangagwa ha expresado sus sospechas de la implicación del 5G40 aunque no ha llegado a acusar directamente a Grace Mugabe por el atentado. El mandatario zimbabuense ha dicho que espera que pronto se realicen detenciones relacionadas con el ataque.

"No sé si era un individuo. Creo que esto sería algo más amplio, con más de una persona (implicada). Pienso que es una acción política de algunas personas agraviadas", ha señalado. Mnangagwa ha descrito a la ex primera dama como una persona que le insultaba con frecuencia cuando su marido estaba al frente del país. "¿Con qué bases confiaría en alguien que fue utilizada por una camarilla para decir cosas que no tienen fundamento?", se ha preguntado el presidente zimbabuense.

A pesar del atentado que sufrió el sábado, Mnangagwa ha dicho que Zimbabue es un país estable y que los inversores extranjeros no deberían preocuparse. Por último, ha afirmado que no habrá una imposición de medidas drásticas de seguridad en el país y que las elecciones se mantienen para julio y que confía en que se desarrollarán de manera justa y libre.