Mnangagwa recalca que no permitirá la "anarquía" de cara a las presidenciales y pide una votación "en paz"

"Si cualquier causa anarquía, prevalecerá el Estado de Derecho. No permitiremos el caos en nuestro país. Queremos paz", ha dicho, antes de pedir a todos los candidatos "que se presenten en paz".

"La gente debe poder hacer lo que quiere mientras se respete a otros y se respete la paz", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que "acepta que la gente tenga diferentes opiniones".

Así, ha manifestado que "la gente no debe ser atacada o sufrir abusos porque opine diferente, ya que no todos pueden pensar igual", según ha recogido el diario zimbabuense 'The Herald'.

Mnangagwa ha hecho así referencia a los llamamientos del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), liderado por Nelson Chamisa, a manifestarse el sábado en Harare para denunciar la actuación de la comisión electoral.

"Hay un determinado partido que dice que quiere cerrar Harare y el país. Que Dios lo impida", ha apuntado, antes de describir al principal partido opositor como "un partido pequeño".

"Abogamos por la paz y decimos que todos, incluido este partido pequeño, tiene libertad de moverse en el país para animar a la gente a votar. Nadie impedirá que ningún partido pida a la gente que vote por ellos", ha defendido. "No tenemos problemas con los que estén de acuerdo con la paz", ha reiterado.

El presidente ha recalcado su llamamiento a la no violencia y ha dicho que la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) "quiere una campaña electoral pacífica".

Las autoridades han confirmado durante la jornada que han prohibido al MDC y la Alianza manifestarse el sábado contra la comisión electoral citando motivos de orden público.

CHAMISA DICE QUE SE PRESENTARÁ PARA GANAR

Por su parte, Chamisa ha confirmado este mismo miércoles que se presentará a las presidenciales, tras varias semanas amenazando con boicotear el proceso por sus presuntas irregularidades.

"No queremos boicotear nuestra victoria. Los ganadores no abandonan", ha dicho, antes de apelar a una amplia participación, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

"El martes habrá un nuevo presidente en el país. Es ineviable. Es imparable", ha manifestado Chamisa, quien ha apuntado a "maquinaciones y chanchullos" por parte de la comisión electoral para beneficiar a Mnangagwa.

En este sentido, el líder opositor ha subrayado que "derrotará al árbitro y al jugador". "No permitiremos que salgan impunes del asesinato, de forma literal y metafórica", ha zanjado.

Por último, Chamisa ha reiterado que el MDC no aceptará unos resultados "falsos" y ha expresado su confianza en hacerse con la victoria "incluso teniendo las manos atadas a la espalda".

LA ONU EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR LAS INTIMIDACIONES

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el martes su preocupación por las informaciones sobre intimidaciones a votantes y amenazas de violencia en zonas rurales de Zimbabue de cara a las elecciones.

La portavoz del organismo, Liz Throssell, aplaudió "la ampliación del espacio democrático en Zimbabue" y pidió a todos los actores que "garanticen que las elecciones se celebran en un ambiente pacífico y en el que se respeten los Derechos Humanos y el Estado de Derecho".

Así, destacó que se hayan celebrado manifestaciones y actos políticos en Harare, así como la presencia de organizaciones de Derechos Humanos para supervisar el clima político y las elecciones.

Sin embargo, Throssell advirtió sobre las denuncias sobre intimidaciones, acoso y coerción, incluidas personas a las que se habría obligado a participar en actos políticos, así como "el preocupante uso de lenguaje discriminatorio contra las candidatas".

"Pedimos a las autoridades, a los partidos políticos y a sus seguidores que garanticen que las elecciones no están marcadas por estos actos para que todos los zimbabuenses puedan participar sin miedo en un proceso electoral creíble", manifestó.

Las elecciones --en las que Mnangagwa parte como favorito-- serán las primeras en el país desde que Mugabe se viera forzado a abandonar el cargo en noviembre tras la intervención del Ejército.

Las Fuerzas Armadas prometieron a principios de mes que mantendrán la neutralidad en las elecciones y desmintió que haya desplegado a sus fuerzas en zonas rurales para intimidar a los votantes.