Ministro de Israel aborda un autobús que trasladaba a familiares de reos palestinos e insulta a sus ocupantes

Durante el incidente, que ha sido grabado en vídeo, Hazan --miembro del partido Likud-- ha preguntado a las mujeres que viajaban en el autobús "a quién van a visitar". "¿Que hizo su hijo?", ha preguntado a una de ellas, quien ha respondido que "no hizo nada".

"Su hijo es un perro. Es un perro. Viene a visitar a la basura que está sentada en prisión, a quien considera miembro de su familia", ha espetado el parlamentario, según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.

Ante las quejas de las mujeres, Hazan ha asegurado que "se asegurará de que no pueden realizar más visitas". "Haremos todo lo posible para que no podáis entrar. No son bienvenidas, tenéis que entender bien que criasteis a vuestros hijos para que asesinaran", ha agregado.

El ministro es parte de la llamada Fuerza de Acción para la Liberación de Prisioneros y Desaparecidos, que ha prometido interceptar autobuses que trasladen a familiares palestinos a prisiones israelíes hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no entregue los cuerpos de dos soldados muertos en la última ofensiva israelí contra Gaza y otros dos civiles a quienes retiene en el enclave palestino.

En respuesta a lo sucedido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), que organiza estas visitas, ha recordado que "los familiares de los prisioneros tienen derecho a visitar a sus hijos con dignidad".

Hazan ya ha protagonizado otros incidentes en el pasado, incluida una ocasión en la que aceptó una pelea en la frontera con un parlamentario jordano, si bien finalmente dio marcha atrás siguiendo órdenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.