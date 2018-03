La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso denuncia que fue acosada sexualmente por un diputado del LDPR

Slutski, un parlamentario muy importante dentro del Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), ya había sido previamente acusado por varias periodistas rusas de acoso sexual hace apenas unas semanas.

Según ha asegurado la portavoz, el parlamentario "comenzó a decir cosas muy inapropiadas" mientras se encontraban en una cena entre diputados. "Me sorprendió ver que quienes estaban presentes no dijeron nada en ese momento y no me apoyaron", ha explicado Zajarova. Según ha contado, los hechos se produjeron hace cinco años, cuando la portavoz de Exteriores no contaba con ningún puesto de poder dentro del partido.

"Me opongo totalmente a aquellos que alegan que las mujeres se inventan estas cosas o que no se visten como deberían y por eso les pasan ciertas cosas", ha añadido durante la entrevista, tras lo que ha hecho un llamamiento a las mujeres víctimas de acoso sexual, animándolas a "hablar aquí y ahora".

Zajarova se ha sumado así a las acusaciones de cuatro periodistas rusas, una de las cuales continúa en el anonimato, que aseguraron hace algunas semanas haber sufrido acoso sexual por parte de Slutski. Al parecer, el diputado, que es líder de la comisión parlamentaria de Relaciones Internacionales, les hizo comentarios con connotación sexual e incluso llegó a forzarlas a besarle.

Slutski desmintió los hechos en un primer momento y llegó a amenazar con llevar a las periodistas ante los tribunales por calumnias. No obstante, este jueves el parlamentario ruso pidió disculpas a través de su perfil personal de Facebook.

"A aquellas de ustedes a las que provoqué problemas, voluntaria o involuntariamente, querría pedirles que me perdonen. Créanme, no lo hice por maldad", escribió en Facebook.

Hasta ahora, Slutski ha sido respaldado por sus compañeros de partido, entre ellos el líder del movimiento nacionalista LDPR, Vladimir Jirinovski, que ha acusado a las presuntas víctimas de haber "recibido órdenes de Occidente".