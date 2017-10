Milagro Sala denuncia sufrir un continuo hostigamiento en la cárcel de Alto Comedero

Asimismo, ha alertado de su delicado estado de salud y ha pedido a la Justicia que intervenga. "No aguantamos más todo lo que nos están haciendo. Nos hostigan. No se conforman con tenerme presa. ¿Qué más quieren de mí?", ha aseverado la activista.

Sala, que volvió a ingresar en prisión el lunes tras 44 días de arresto domiciliario, está condenada a tres años de prisión en suspenso por instigar un escrache. Según fuentes penitenciarias, la líder social se autolesionó durante la noche del jueves en señal de protesta por el rechazo del juez Isidoro Cruz de otorgarle el hábeas corpus solicitado por sus abogados.

"Me agarraron cinco puntos por dentro y otros cinco por fuera; perdí mucha sangre. No hay justicia. Me siento muy impotente. Cada día esto se pone peor. Qué quieren ahora, ponerme unas cadenas y hacerme pasear por la plaza. ¿Qué más quieren de mí?", ha indicado Sala, que tuvo que ser atendida de emergencia.

Por otra parte, ha asegurado que "no puede ser que haya dos resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que no se les hagan caso". "No aguantamos más todo lo que nos están haciendo, nos hostigan y no se conforman con tenerme presa", ha añadido.

Túpac Amaru, el grupo que lidera Sala, es un sindicato de naturaleza indígena que está vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cuenta con 70.000 afiliados y está presente en 15 de las 23 provincias que forman la nación austral.