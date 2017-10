Milagro Sala denuncia una persecución contra ella y asegura que la Justicia de Jujuy carece de independencia

"La justicia jujeña me condenará con o sin pruebas (...) Sufro una persecución de género, de raza, aunque hay quienes están peor, como la familia Maldonado, que todavía no sabe dónde está Santiago", ha aseverado Sala, que se encuentra bajo arresto domiciliario.

Un fiscal de la provincia argentina de Jujuy solicitó el jueves que se lleve a cabo la apertura de un juicio oral contra Sala en el marco de la causa sobre el presunto intento de homicidio por parte de la dirigente contra el activista Alberto "Beto" Cardozo.

"Estoy siendo perseguida. Tengo 26 gendarmes, 24 cámaras de seguridad y una tobillera; además tengo que salir al balcón tres veces al día", ha aseverado la activista, que ha señalado que estar en prisión preventiva es "peor que Guantánamo", según ha recogido el diario local 'Clarín'.

La diputada del Parlasur --asamblea parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del Mercosur-- ha alertado de que las autoridades están atentando contra su vida en un intento por provocar su desesperación.

Asimismo, ha añadido que, aunque la envíen a prisión o sufra maltrato físico, no harán que cambie de opinión. "Tengo claro qué Argentina quiero para mis hijos y para mis nietos", ha aseverado Sala, que ha añadido que las fuerzas de seguridad "nunca han encontrado un peso de más ni un arma en su casa".

Por otra parte, la dirigente ha insistido en que no ha incurrido en ningún delito de corrupción. "Tengo la frente bien alta. Cuando me siento a comer con mis hijos los miro a los ojos y no agacho la cabeza", ha añadido.