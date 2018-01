Michael Wolff se declara convencido de que su libro provocará la caída de Donald Trump

El libro, desde ya uno de los best-sellers de 2018, narra cómo ni siquiera el propio Trump confiaba en una victoria electoral tras postularse con la única ambición de dar notoriedad a su figura. Wolff ha recopilado más de 200 entrevistas para dar forma a una obra que, sin embargo, no ha estado exenta de críticas por ciertos aspectos inexactos o excesivamente dependientes de las deducciones del autor.

Con todo, Wolff asegura que la idea más importante de su libro, que Donald Trump está incapacitado para ser presidente de Estados Unidos, está lo suficiementemente cimentada. "Está bastante claro que hay un efecto muy claro de que 'el emperador está desnudo'", ha declarado a la BBC Radio en una entrevista emitida este sábado.

"La historia que he contado parece describir esta presidencia de tal forma que parece que este hombre no puede hacer su trabajo. Y de repente todo el mundo se ha puesto en plan 'Oh, Dios mío, es verdad'. Ese es el fondo del asunto: la percepción y el entendimiento de que este factor acabará con esta presidencia".

Aunque Trump ha asegurado que el libro está lleno de mentiras y que nunca concedió una entrevista a Wolff, el escritor ha desmentido la versión del presidente y ha asegurado que, "sin duda", habló con él durante la preparación de la obra, convertida ya en un 'best seller' antes incluso de ver la luz.

"Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, eso no lo sé, pero sin duda no fue extraoficial", ha asegurado Wolff en declaraciones a la NBC. "Hablé con él después de la toma de posesión, sí. Y ya había hablado con él, pasé unas tres horas con el presidente durante el transcurso de la campaña y en la Casa Blanca", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que sus contactos con Trump fueron "bastante significativos", a pesar de que el mandatario ha asegurado que "nunca" habló con el autor de 'Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump', un libro que considera "lleno de mentiras, distorsiones y fuentes que no existen". "No he autorizado el acceso a la Casa Blanca (y de hecho lo he rechazado muchas veces) al autor del libro falso", ha esgrimido.

Wolff ha replicado este viernes que Trump es el menos indicado para poner en cuestión su historia, en la medida en que es "un hombre que tiene menos credibilidad que cualquiera que haya pisado la Tierra hasta ahora".

El escritor también ha insistido en la visión crítica que el entorno del presidente tiene de él y ha asegurado que "el cien por cien" de las personas que le rodean cuestionan tanto su inteligencia como sus aptitudes para estar sentado en el Despacho Oval. Así, ha dicho que "todos" coinciden en que Trump es "como un niño" y necesita una "gratificación inmediata".

El presidente ha intentado prohibir sin éxito la publicación de un libro que se ha catapultado este viernes a los primeros puestos en las listas de ventas. La librería KramerBooks, que comenzó la venta a la medianoche, se quedó sin ejemplares en sólo una hora y es ya el libro más vendido en Amazon.