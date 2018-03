Merkel reitera la responsabilidad de Rusia en el envenenamiento del exespía

"Estamos del lado de Reino Unido, somos solidarios (con Reino Unido). Muchos indicios apuntan a Rusia y por eso se le pide al Ejecutivo del país que sea transparente en relación a las sospechas", ha señalado Merkel en el Parlamento alemán al comienzo de su primera declaración gubernamental tras ser reelegida como canciller.

"Me gustaría no tener que mencionar a Rusia pero no podemos obviar las pruebas", ha añadido. Merkel pidió explicaciones a Moscú hace unos días tras las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, en las que afirmaba la alta probabilidad de que Rusia fuese responsable del envenenamiento.

El cuatro de marzo, Skripal y Yulia aparecieron inconscientes en un banco cerca de un centro comercial en Salisbury tras haber estado expuestos a un agente nervioso identificado por las autoridades británicas como un gas de fabricación militar ruso.

El Gobierno británico responsabilizó a Rusia del ataque y decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos. Francia, Alemania y Estados Unidos se sumaron al Ejecutivo de Londres al culpar al Gobierno de Moscú y pedir explicaciones ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).