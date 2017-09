Merkel asegura que una coalición de izquierda es un experimento que Alemania no puede permitirse

Para sacar a la CDU de Merkel del Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), el segundo partido más grande de Alemania, necesitaría contar con el apoyo del partido de extrema izquierda Die Linke y el ambientalista Greens. Esta alianza no tiene precedentes a nivel nacional.

"Vivimos en tiempos de incertidumbre. No deberíamos permitirnos realizar experimentos en este momento", ha señalado Merkel durante un mítin en la localidad costera de Binz a tan solo nueve días de las elecciones.

Además, la canciller alemana ha criticado al SPD por no haber adoptado una postura clara sobre la coalición tripartita. "No hemos tenido una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Estarían preparados para entrar en una coalición rojo-rojo-verde o no?", ha señalado refiriéndose a los colores oficiales de los partidos de izquierda.

Las últimas encuestas sitúan al partido de Merkel con un 36 por ciento del total de votos, mientras el SPD obtendría un 23 por ciento.