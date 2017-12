El marido de Merkel dice que no se planteó dejar la Alemania comunista antes de la caída del Muro de Berlín

"Hasta septiembre de 1988, un año antes de que se abrieran las fronteras, no se me concedió el estatus de persona apta para poder viajar", un privilegio que se daba a personas del Gobierno y personalidades de la vida pública, ha explicado Sauer en declaraciones publicadas este domingo por el diario alemán 'Berliner Zeitung' sobre su tiempo en la extinta República Democrática Alemana (RDA).

"Mis hijos tenían entonces 12 y 14 años. No me lo planteaba. Tampoco llevar a cabo una salida que pusiera en riesgo la vida. No soy una de esas personas", ha comentado el profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, de 68 años, que se casó en 1998 con Merkel tras divorciarse de su primera mujer, con la que tuvo sus dos hijos.