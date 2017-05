Mélenchon anuncia que será candidato a las legislativas en Francia

Mélenchon ha explicado que Marsella, donde obtuvo más del 24 por ciento de los votos, es una de sus opciones junto con Lille y Toulouse que está barajando para ser candidato a la Asamblea Nacional, subrayando que se siente "como en casa" en todo el país porque "Francia es mi patria".

En una entrevista concedida a BFMTV y RMC, el líder izquierdista ha aclarado que la decisión aún no está tomada y que tiene previsto desplazarse este jueves a Marsella para "visitas de cortesía". "Si son positivas, no será necesario que vaya a Toulouse, donde pensaba ir, o a Lille", ha añdido.

Por otra parte, ha apelado a "no dar plenos poderes" al nuevo presidente electo, Emmanuel Macron, al tiempo que no ha querido aclarar si votó por él en la segunda vuelta. "No sería leal. Es mi elección personal, no doy lecciones a nadie", ha afirmado.

Mélenchon quedó cuarto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, por delante del candidato socialista y a corta distancia del conservador. De cara a la segunda vuelta, rechazó dar una consigna de voto a sus electores, si bien advirtió en contra de votar a la ultraderechista Marine Le Pen.