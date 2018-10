Melania Trump arranca en Ghana su primer viaje internacional en solitario

La esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recibida en Accra por una amplia comitiva encabezada por la primera dama ghanesa, Rebecca Akufo-Addo. La ceremonia de bienvenida también ha incluido bailes y músicas tradicionales, según los vídeos difundidos por los medios norteamericanos.

Melania Trump ha lanzado la campaña 'Be Best' para promover la salud física y mental de los niños y, bajo esta premisa, recorrerá cuatro países de un continente que su marido no ha dudado en denostar. El presidente, que no ha visitado África desde su llegada a la Casa Blanca, supuestamente criticó la inmigración desde "países de mierda".

El mandatario estadounidense también anunció recientemente en Twitter que había encargado a su secretario de Estado, Mike Pompeo, estudiar la expropiación de tierras en Sudáfrica y el "asesinato a gran escala" de agricultores en este país africano.