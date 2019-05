May acude a votar sin responder a las dudas sobre su futuro

May ha saludado a los niños que había en un parque cercano, pero no ha respondido a los periodistas que le preguntaban por las especulaciones en torno a su futuro político, según el periódico 'The Guardian'. La 'premier' ha llegado acompañada de su marido, Philip May.

La primera ministra ha sido objeto de críticas tanto desde las filas conservadoras como desde las laboristas por su nuevo plan para sacar adelante el Brexit en la Cámara de los Comunes. El Gobierno ha admitido este jueves que no lo someterá a votación en la semana del 3 de junio, como había prometido May.

Downing Street ha descartado un anuncio inminente sobre el futuro político de la 'premier', pero los medios británicos coinciden en que a May cada vez le quedan menos apoyo e incluso 'The Times' ha avanzado que la dimisión que reclaman los 'tories' más radicales podría llegar este viernes.

Sin embargo, no tendría por qué ser una dimisión completa, ya que teóricamente los primeros ministros no salen de Downing Street hasta que no está claro quién debe ser su sustituto. Así, 'The Guardian' cita como opciones más probables que ponga una fecha fija a su salida o que, en caso de renunciar a algún cargo de forma inmediata, abandone el liderazgo del Partido Conservador, lo que abriría la puerta al arranque formal del proceso para buscarle a un sustituto.