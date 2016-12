May lamenta los reproches de Kerry a la actual composición del Gobierno israelí

"No nos parece apropiado atacar al Gobierno democráticamente electo del país", ha asegurado May en un comunicado. En la nota, May también lamenta la, a su juicio, excesiva importancia que se le ha concedido a la cuestión de los asentamientos israelíes en territorio palestino aunque, por otro lado, ha ratificado la posición del Gobierno británico, que los considera ilegales.

"No nos parece que la negociación de la paz pase por un solo tema, como son los asentamientos en este caso, cuando está claro que el conflicto entre israelíes y palestinos es enormemente complejo", ha hecho saber el portavoz de May al día siguiente de la larga comparecencia de 70 minutos de Kerry, tras la histórica resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra las construcciones israelíes, que contó con el apoyo de Reino Unido.

Con todo, May ha reiterado que "el Gobierno británico sigue creyendo que la única solución duradera pasa por la existencia de dos estados" y que "la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados es ilegal", de acuerdo con la nota recogida por 'The Guardian'.