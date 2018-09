May presentará una nueva propuesta a la UE para evitar una 'frontera dura' en Irlanda tras el Brexit

Al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Salzburgo (Austria), May ha dicho en rueda de prensa que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha confirmado "el compromiso de los otros 27 Estados miembros en alcanzar un acuerdo (sobre el Brexit) lo antes posible" pero ha reconocido que todavía debe resolverse la cuestión irlandesa.

"Ambos estamos de acuerdo en que no puede haber acuerdo de salida sin un 'plan de emergencia' para Irlanda pero ese plan no puede dividir a Reino Unido en dos territorios aduaneros distintos", ha explicado May en referencia al alineamiento únicamente de Irlanda del Norte con el bloque comunitario tal y como propone Bruselas, porque esto iría en contra del orden constitucional británico.

"Veréis en qué consiste nuestra (nueva) propuesta cuando la presentemos", ha asegurado la primera ministra conservadora al ser preguntada por los detalles de ésta.