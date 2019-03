May apunta que podría no presentar por tercera vez el acuerdo del Brexit ante el Parlamento la semana que viene

Mundo

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha apuntado este viernes que podría no presentar por tercera vez su Acuerdo de Retirada ante el Parlamento la semana pasada si no hay apoyos suficientes para su aprobación.