Mundo

May pide en público a sus ministros su confianza en plena división sobre la negociación aduanera del 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido este domingo a sus ministros, a través de una carta abierta, que depositen en ella su plena confianza en las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE pero les ha avisado también de que no ocurrirá sin aceptar concesiones, en comentarios realizados para apaciguar la división reinante en su gabinete, en particular sobre la situación aduanera.