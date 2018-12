May avisa a los líderes de que si no le dan las garantías "corren el riesgo de un no acuerdo accidental"

"Tenemos que cambiar la percepción de que de que el 'backstop' (como se conoce la solución de emergencia para la frontera en Irlanda) podría ser una trampa para de la que Reino Unido no podría escapar", ha defendido May ante sus colegas, según han informado una fuente británica.

May ha admitido que no duda que el Tratado de Retirada negociado "es el mejor resultado para todos" a fin de lograr un Brexit "de forma ordenada" pero, según dicha fuente, les ha pedido que trabajen con ella en "las garantías adicionales" que necesitan los diputados británicos.

La primera ministra quiere dejar claro que la solución de emergencia para la frontera, que pasa por la creación de un área aduanera común entre la UE y Reino Unido, si se llega a aplicar sería solo de forma temporal.

"No está en el interés de ninguno correr el riesgo de un no acuerdo accidental, con todo el caos que supondría o permitir que esto se alargue más", les ha advertido May. "No nos dejemos nada en la recámara", les ha pedido.

May ha pedido que "confíen en su juicio" y ha defendido que "el paquete" que les ha descrito ofrece al acuerdo negociado "la mejor posibilidad" de sobrevivir en el Parlamento británico, insistiendo en su convicción de que "una mayoría en el Parlamento" quiere "cumplir el referéndum y salir con un acuerdo negociado".

"Hay una mayoría que en mi Parlamento que quieren salir con un acuerdo (...) Con las garantías adecuadas este acuerdo se puede aprobar", insistiendo en que es el "único" que se puede aprobar, les ha prometido.