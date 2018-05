May abre la puerta a investigar muertes obra de las fuerzas de seguridad y paramilitares en Irlanda del Norte

May ha impulsado esta investigación a pesar de la radical oposición del ministro de Defensa, Gavin Williamson, quien considera que May está anteponiendo los intereses de los dos principales partidos norirlandeses (Partido Democrático Unionista, DUP, y Sinn Féin) a los de los veteranos, informa el diario británico 'The Guardian'.

Tanto los unionistas del DUP como los republicanos del Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA, y la filial del Partido Conservador de May en Irlanda del Norte apoyan la investigación para evitar cualquier atisbo de impunidad y May decidió informar a Williamson en la noche del jueves.

Ciertas voces han criticado ya la decisión por "anteponer los intereses del Sinn Féin y del DUP a los de los veteranos". El propio Williamson recordó recientemente que los militares y soldados están incluidos en un registro, mientras que los miembros del IRA no lo están.

Defensa espera que se apruebe un "estatuto de limitaciones" que proteja en cierta medida a los veteranos, prespectiva rechazada por los partidos norirlandeses por temor a que se puedan acoger a él los paramilitares unionistas. El Gobierno irlandés también ha planteado sus dudas.

El nuevo mecanismo debería consultar a expertos para investigar, documentar y descubrir la verdad de las muertes no resueltas durante los 30 años de conflicto, lo que costará unos 150 millones de libras en cinco años.