May avisa de que la cifra total de la factura del Brexit sólo llegará con el "acuerdo final"

"He dejado muy claro desde el principio que la factura total y final llegará como parte del acuerdo final que obtengamos en relación con el futuro acuerdo", ha asegurado en rueda de prensa May.

"Sólo se puede hacer en este contexto particular. Lo dije en el discurso de Florencia (Italia) y este punto sigue siendo válido", ha remachado.

Así se ha pronunciado May al ser preguntada si está dispuesta a dar más detalles a sus socios sobre la factura que Londres está dispuesta a asumir para permitir que en diciembre haya luz verde a iniciar discusiones sobre el futuro acuerdo comercial y el periodo de transición de dos años.

May ha reiterado a los líderes europeos, como ya avanzó en Florencia, que "nadie tiene que preocuparse por el marco presupuestario actual, ni de que tenga que pagar más o recibir menos como resultado de la salida de Reino Unido". "Respetaremos los compromisos que hemos hecho como miembros", ha explicado.

Dicho esto, la 'premier' ha dejado claro que el Gobierno británico revisará "línea a línea estos compromisos" y ha asegurado que Londres también está dispuesto a "pagar los costes relevantes" si quiere seguir participando en "proyectos o programas particulares", pero ha rechazado avanzar si la factura se elevará a unos 60.000 millones de euros.

"Soy positiva y optimista de donde podemos llegar respecto al futuro acuerdo que queremos con la Unión Europea", ha asegurado.

"Trabajamos para un buen acuerdo y soy optimista sobre obtenerlo", ha asegurado, aunque ha dejado claro que "sería irresponsable" que el Gobierno no planificara "los cambios que serán necesarios" en "el caso de un no acuerdo".

Respecto a los derechos de los ciudadanos, May ha asegurado que ambas partes comparten "el mismo objetivo de salvaguardar" sus derechos y aunque quedan "un pequeño número de cuestiones pendientes" ha augurado que el acuerdo está "al alcance" en este punto.

"Los ciudadanos de la UE han hecho una enorme contribución a nuestro país (...) Pase lo que pase, queremos que ellos y sus familias se queden", ha remachado.

May también ha puesto en valor el acuerdo entre ambas partes para que el proceso de paz en Irlanda del Norte "no se vea de ninguna manera afectado" por el Brexit y en que no puede haber "una infraestructura física en la frontera" y "el área de viaje común tiene que continuar".