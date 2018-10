May confiesa que está "molesta" por el "espectáculo" de Johnson sobre el Brexit

"Hay una cosa que todos sabemos sobre Boris y es que puede dar un buen espectáculo", ha dicho May a BBC interrogada sobre el discurso que Johnson ha pronunciado este mismo martes ante los miles de 'tories' que asisten al congreso nacional del Partido Conservador, que se celebra estos días en Birmingham.

No obstante ha confesado que no se ha sentido a gusto con las palabras de Johnson. "Hay una o dos cosas que ha dicho Boris que me han molestado", ha declarado. Así, le ha reprochado que "quiere hacer saltar por los aires nuestra promesa al pueblo de Irlanda del Norte".

El principal escollo de las negociaciones entre Reino Unido y la UE es cómo conservar la frontera 'blanda' entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda sin renunciar al control migratorio en el que se basa en gran medida el Brexit.

EL PLAN MAY

May ha defendido que su plan es el único que garantiza el estatus constitucional de Irlanda del Norte y con ello la integridad territorial de Reino Unido. "Tanto él como yo somos miembros del Partido Conservador y Unionista y eso es porque creemos en la unidad de Reino Unido", ha recalcado.

Al mismo tiempo ha indicado que Chequers, como se conoce la 'hoja de ruta' de May para el Brexit, asegura que las autoridades británicas serán quienes decidan quién puede entrar en Reino Unido, algo que "no ha sido posible durante muchos años por la gente que venía desde la UE".

"Lo que llevó a mucha gente a votar por salir (de la UE), creo, fue el deseo de recuperar el control de nuestras fronteras (...) Chequers garantizará que recuperamos el control de nuestras fronteras, de nuestro dinero y de nuestras leyes", ha aseverado en otra conversación con Sky News.

CONGRESO 'TORY'

También ha recordado que el objetivo del cónclave conservador es poner el acento en las demás políticas del Gobierno. "Lo que le importa a la gente es lo que estamos haciendo para ellos en las cosas que afectan a su vida diaria", ha apuntado.

El equipo de May esperaba que la conferencia anual sirviera de plataforma para que la primera ministra retomara su promesa de 2016 de ayudar a quienes "simplemente se las apañan" e intentar robar la iniciativa a la oposición laborista.

Sin embargo, el congreso ha estado dominado por el Brexit y los diputados euroescépticos han atraído a cientos de miembros del partido a sus actos al margen de la cita oficial. Solo unos pocos han acudido a escuchar los discursos de los ministros en el sala principal.

Johnson ha pronunciado uno de los discursos más aclamados al asegurar que Chequers es un "engaño" y asegurar que hay "alternativas" a ese modelo de Brexit. May, cuyo liderazgo pende de un hilo, tendrá la réplica en su intervención del miércoles.