May aplaza al 12 de marzo la nueva votación sobre el Brexit en el Parlamento

"Estuve en Bruselas la semana pasada. Los ministros estuvieron en Bruselas la semana pasada. Mi equipo volverá esta semana de nuevo a Bruselas. Volverán a Bruselas el martes. Como consecuencia, no vamos a votar esta semana en el Parlamento, pero garantizamos que lo haremos para el 12 de marzo", ha explicado May desde Sharm el Sheij, en Egipto, donde se encuentra de visita oficial.

La mandataria británica ha subrayado que "seguirá estando en nuestra mano salir de la Unión Europea con acuerdo el 29 de marzo", fecha pactada entre las partes.

En ese sentido, May ha subrayado que retirada de la solicitud de salida apelando al Artículo 50 del Tratado de Lisboa "no resuelve el problema", sino que solo "retrasa" la decisión. May responde así a los tres ministros que han pedido abiertamente retrasar la salida de la UE si no se logra un acuerdo que pueda ratificar el Parlamento.

El pasado 15 de enero May sufrió la mayor derrota parlamentaria de un Gobierno desde la década de 1920 con el claro rechazo del Parlamento al Acuerdo de Retirada. Sin embargo, superó a continuación la moción de censura presentada por la oposición laborista, lo que permite a May seguir al mando del proceso para aplicar el resultado del referéndum del Brexit de 2016.