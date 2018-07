May amenaza con que no haya Brexit para recuperar los apoyos

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertió este domingo a los disidentes de su partido que si no la apoyan podría "no haber Brexit". "Mi mensaje al país este fin de semana es sencillo: necesitamos mantener la vista en el premio. Si no, nos arriesgamos a que no haya Brexit", ha afirmado May en un mensaje publicado en Facebook.





Este discurso parece respaldar los análisis que cuestionan sus apoyos dentro del Partido Conservador después de las dimisiones de su ministro para el Brexit, David Davis, y su ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson.

May se encuentra ahora en plena batalla por su supervivencia política tras anunciar su nueva estrategia de negociación con la Unión Europea sobre el Brexit, una postura "demasiado blanda" hacia el bloque que ha enfurecido a todos los políticos euroescépticos que forman parte del Partido Conservador.



La exministra de Educación británica, Justine Greening, ha pedido este lunes la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit y ha calificado el plan de la primera ministra británica como "una chapuza".

Quenas apenas nueve meses para que Reino Unido abandone la Unión Europea, cuya fecha está fijada para el 29 de marzo de 2019, y sin embargo la sociedad, empresarios y políticos siguen profundamente divididos sobre si el Brexit debería efectuarse y, en caso de hacerlo, cómo emprender la salida.