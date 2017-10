May pide a un acuerdo sobre 'Brexit' que pueda "defender" ante los británicos

"Tenemos que trabajar juntos para obtener un resultado que podamos defender ante nuestra gente", ha reclamado May durante la cena, según han explicado fuentes diplomáticas.

May ha insistido en que se ha hecho un "progreso sólido" para avanzar en las garantías sobre los ciudadanos europeos y la frontera entre Irlanda y Ulster, aunque no ha dado *más aclaraciones sobre el compromiso financiero que Londres está dispuesto a asumir por la factura de salida, según las fuentes.

No obstante, ha insistido en la necesidad de hacer "un esfuerzo conjunto" para avanzar en la siguiente fase de negociaciones, es decir, sobre el futuro acuerdo y el periodo de transición, algo que constituye "un imperativo urgente".

SIN AVANCES EN OCTUBRE, POSIBLE EN DICIEMBRE

Este viernes los líderes volverán a reunirse para discutir sobre el estado de las negociaciones del 'Brexit', pero lo harán a 27 sin la presencia de la 'premier' británica.

Entonces constatarán que no se han dado los pasos necesarios para abrir en octubre la segunda fase de las conversaciones, en la que dibujar el marco de las relaciones futuras y pactar un periodo de transición, tal y como reclama Londres.

A pesar de la falta de resultados de calado en las cinco rondas celebradas, la UE a 27 quiere mantener el "equilibrio" entre esta condición y la disposición de agilizar el proceso, por lo que los líderes también apuntarán la posibilidad de dar el paso en diciembre.

Además se comprometerán a iniciar en las próximas semanas la "discusión interna" necesaria para que se puedan adoptar las directrices de la segunda fase con celeridad, si a finales de año Bruselas y Londres han logrado los avances suficientes en materia de ciudadanos, factura de salida y frontera irlandesa.

"Veremos si es posible para Reino Unido dar respuestas claras en los próximos días y semanas, pero hoy hemos constatado que el progreso no es suficiente", ha explicado el primer ministro belga, Charles Michel, que no ha querido dar por hecho un acuerdo en diciembre para iniciar discusiones comerciales. "No lo sé. Veremos", ha asegurado.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha insistido en que May debe aportar "más claridad". "Especialmente en la cuestión de la factura de salida", que es el "principal" escollo, ha admitido.