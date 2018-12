Mundo

May pide a los líderes de la UE garantías "legales y políticas" pero asume que no las tendrá de "inmediato"

La primera ministra británica, Theresa May, ha confiado este jueves en lograr obtener de sus socios europeos las garantías "legales y políticas" necesarias para que el Parlamento británico no tumbe con su voto el acuerdo de divorcio negociado entre Londres y Bruselas, si bien ha asumido que si el bloque le da estas garantías no será de "inmediato".