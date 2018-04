May afirma que Reino Unido atacó en Siria "por considerar que era lo correcto" y no porque lo pidiera Trump

"No hemos hecho esto porque el presidente Trump nos lo pidiera", ha sostenido May durante una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

Durante la misma, ha defendido que los bombardeos --en los que participaron Estados Unidos, Reino Unido y Londres-- fueron llevados a cabo en respuesta al presunto ataque con armas químicas perpetrado el 7 de abril en Duma, en el que murieron decenas de personas.

Así, ha explicado que "todas las indicaciones apuntan a que hubo un ataque químico" y que "la valoración del Gobierno es que los informes sobre el ataque no pudieron ser falsificados a tal escala".

"Una parte significativa de las pruebas sugieren que el régimen sirio fue responsable", ha manifestado, antes de denunciar "un intento de ocultar lo que pasó, apoyado por Rusia".

May ha asegurado además que el ataque "estaba legalmente justificado" y ha indicado que no se esperó a los resultados de la misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) porque "mientras podrían haber continuado los ataques (con armas químicas)".

"Incluso si los inspectores pueden llevar a cabo una investigación, la OPAQ no podrá atribuir culpas, ya que Rusia bloqueó eso en Naciones Unidas", ha recordado, en referencia a las votaciones en este sentido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por último, ha defendido su decisión de no consultar al Parlamento sobre los bombardeos ya que "había que actuar rápidamente", al tiempo que ha resaltado que "el Gobierno tiene derecho a actuar sin consultar al Parlamento".

Los ataques aéreos han provocado la condena de Rusia --el principal aliado de Siria--, que ha amenazado con responder. Tanto Moscú como Damasco han asegurado que las fuerzas de seguridad no usaron armas químicas en su ofensiva contra Duma, que fue el motivo esgrimido por los tres países para llevar a cabo sus bombardeos.