May informará este miércoles al Parlamento de las garantías de sus socios de la UE sobre Ia frontera irlandesa

La primera ministra británica, Theresa May, informará este miércoles al Parlamento británico sobre las "aclaraciones" que ha reclamado éste para garantizar que la solución de emergencia acordada para la frontera irlandesa sólo se aplique de manera temporal.

"La primera ministra informará al Parlamento mañana y hablará de las aclaraciones que el Parlamento está buscando de que el 'backstop' no será permanente", ha avanzado el secretario de Estado para el Brexit, Martin Callanan, a su llegada a la reunión de los responsables de los Veintiocho de Asuntos Europeos, en la que el Brexit no será discutido.

May aplazó en diciembre la votación del acuerdo del Brexit negociado con la UE ante la evidencia de que no contaba con una mayoría de diputados para ratificar el acuerdo y reclamó a sus socios garantías políticas y jurídicas de que la solución de emergencia para evitar la vuelta a una frontera dura en Irlanda del Norte en caso de que ambas partes no lleguen a otra solución viable, que pasa por la permanencia de Reino Unido en una Unión Aduanera con la Unión. Londres pide más concreción sobre su duración.

Callanan no ha querido aclarar si Londres espera nuevas garantías en forma de misiva de la Unión. "Vamos a esperar a ver qué tiene que decir la primera ministra mañana. Obviamente ha tenido una serie de discusiones importantes durante el parón navideño con otros líderes", se ha limitado a decir.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha asegurado no haber "escuchado" la idea de que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, escriba una carta a May aclarando el 'backstop'. "No he escuchado esto", se ha limitado a decir a su llegada a la reunión de los 28.

"Todos en el Gobierno estamos centrados en ganar el apoyo parlamentario en la votación de la próxima semana", ha subrayado el secretario de Estado británico, en referencia al voto en la Cámara de los Comunes del acuerdo del Brexit, previsto para el 15 de enero, según avanzaron fuentes gubernamentales a la BBC.

Preguntado si el voto tendrá lugar el 15 de enero o podría ser pospuesto de nuevo, como ocurrió en diciembre ante la falta de apoyo parlamentario para ratificar el acuerdo, Callanan ha insistido en que "el voto tendrá lugar la próxima semana".

Además, ha dejado claro que el Gobierno británico rechaza la posibilidad de extender el Artículo 50 del Tratado de la Unión y aplazar el Brexit, algo lo que ha no ha hablado personalmente con nadie en la Unión.

"No. Somos muy claros. La política del Gobierno es que el Artículo 50 no se extenderá. Nos vamos de la UE el 29 de marzo de este año porque esto es lo que dice el Articulo 50, es lo que ha votado la agente y es lo que dice ahora la ley británica doméstica", ha zanjado.

El diario británico 'The Daily Telegraph' avanzó este lunes que los negociadores del Gobierno británico estarían tanteando con sus pares en la UE la posibilidad de extender el Artículo 50 del Tratado de la Unión, citando tres fuentes distintas de la UE.