May promete que Londres mantendrá su "compromiso de proteger Europa tras el 'Brexit'" ante la amenaza rusa

Asimismo, May ha indicado que Londres seguirá ofreciendo asistencia a aquellos países que sean víctimas de las agresiones, según ha recogido el diario local 'The Sun'.

"La alianza económica que buscamos apuntalará nuestro compromiso con las economías abiertas y las sociedades libres ante la amenaza de aquellos que buscan acabar con ellas", ha destacado la dirigente británica.

Reino Unido tiene uno de los mayores presupuestos de Defensa de los Veintiocho y sus servicios de Inteligencia se encuentran entre los más amplios de Europa.

May ha acusado a Rusia de violar en numerosas ocasiones el espacio aéreo de otros estados europeos, así como de llevar a cabo varias campañas de ataques cibernéticos. Además, ha indicado que Moscú se encuentra detrás de 'hackeos' como el sufrido por el Ministerio del Exterior danés.

Según la primera ministra, Rusia ha realizado historias y noticias falsas en un intento por acabar con las instituciones occidentales. "Pondremos en marcha las acciones necesarias para contrarrestar la amenaza rusa", ha asegurado May, que ha insistido en la importancia de reformar la OTAN para que haga frente a las hostilidades rusas.

MEJORA DE LAS RELACIONES

May ha instado al Gobierno ruso a mejorar las relaciones con Reino Unido. "Rusia puede, y espero que algún día lo haga, elegir un camino diferente (...) pero siempre y cuando no lo haga, actuaremos juntos para proteger nuestros intereses y los de la comunidad internacional", ha manifestado, según ha informado la agencia de noticias Sputnik.

Por otra parte, ha resaltado que la relación entre ambos gobiernos no es la deseada. "No es dónde queremos estar, no es la relación que queremos. No queremos volver a la Guerra Fría o estar en un estado de confrontación perpetua; tenemos que tener cuidado pero también queremos dialogar, por lo que el ministro de Exteriores visitará Moscú", ha dicho May durante su discurso en el tradicional banquete anual ofrecido por el alcalde de la City de Londres, Charles Bowman.

"Muchos de nosotros miraron con esperanza a la Rusia postsoviética porque sabemos que una Rusia fuerte y próspera que juegue bajo las reglas respondería a los intereses de Reino Unido, Europa y el mundo; como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia tiene el alcance y la responsabilidad para tener un papel vital en la promoción de la estabilidad internacional", ha afirmado.