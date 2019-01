May y Juncker hablan este viernes por primera vez desde el 'no' del Parlamento británico al acuerdo del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantendrán en la tarde de este viernes una conversación telefónica, la primera entre ambos desde que el pasado martes el Parlamento británico tumbara el acuerdo negociado entre Bruselas y Londres para el Brexit.

La llamada ha sido programada para primera hora de la tarde y se ha fijado a petición de la primera ministra británica, según ha informado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Juncker, Margaritis Schinas.

El portavoz no ha querido dar más detalles y ha apuntado que no es posible saber "cuán decisiva o no" será esta conversación. Aunque el jefe del Ejecutivo comunitario ha estado en contacto permanente con los líderes de la UE en los últimos días, con May tan solo se había intercambiado "mensajes de texto".

May vio el pasado martes cómo la Cámara de los Comunes rechazaba por una aplastante mayoría el Tratado de Retirada negociado para asegurar una salida ordenada de Reino Unido, lo que pone en riesgo que el próximo 29 de marzo se produzca un divorcio caótico.

Tras superar el miércoles una moción de censura, May se ha comprometido a presentar un plan alternativo con el que aspira a desbloquear la situación, aunque no ha revelado los detalles.

La 'premier' tiene previsto exponer su 'plan B' ante los diputados británicos el próximo lunes, 21 de enero, con el objetivo de que sea sometido al voto de la cámara el martes 29 de enero, a dos meses exactos de la fecha prevista para el Brexit.

Una de las hipótesis que se barajan es que Londres solicite a la UE a 27 aplazar la fecha de salida, para ganar tiempo y revisar las condiciones del divorcio o plantear la celebración de nuevas elecciones o un segundo referéndum.

Desde Bruselas eluden posicionarse sobre estos escenarios y recuerdan que por el momento no existe "ninguna petición oficial" al respecto. Si llega, añaden diversas fuentes europeas, deberá estipular claramente cuáles son las razones para tal prórroga y será un asunto que los líderes de la Unión Europea deberán discutir y decidir por unanimidad si aceptan o no.

En las últimas horas, la 'premier' británica ha hablado también con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el primer ministro holandés, Mark Rutte, en un intento por ganar apoyos en sus esfuerzos por hallar una solución a la crisis. Juncker es el último nombre añadido a su lista de llamadas de este viernes, pero se trata de una agenda "flexible" a la que se podrían sumar otros contactos, han señalado fuentes del Gobierno británico consultadas por Europa Press.