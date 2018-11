Mundo

May consigue garantías de Bruselas para evitar una "frontera dura" en Irlanda del Norte, según 'The Times'

La primera ministra británica, Theresa May, ha conseguido de la Unión Europea la garantía de que no existirá una "frontera dura" con Irlanda del Norte una vez culmine la salida de Reino Unido del bloque y que, por lo tanto, todo el país permanecerá bajo la misma situación aduanera, según fuentes del diario británico 'The Times'.