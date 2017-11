Mattis dice que los aliados esperan resolver la crisis norcoreana con diplomacia y sanciones "si es posible"

"Todos estamos alineados en términos de caracterizar la amenaza y en resolver esta cuestión seria a través de procesos económicos y diplomáticos si es posible", ha explicado en rueda de prensa el jefe del Pentágono tras la reunión con sus homólogos de la OTAN.

Mattis ha denunciado las "provocaciones temerarias y desestabilizadoras" del régimen de Pyongyang por sus pruebas nucleares y balísticas y ha subrayado la conciencia "colectiva" del "peligro del régimen de King Jong Un" para el mundo. "Las capitales europeas están más cerca que Washington", ha recordado.

Al ser preguntado si no teme que la decisión de Estados Unidos de desplegar varios buques portaaviones en el marco de un ejercicio en el Pacífico puede provocar un error de cálculo por parte de Pyongyang y aumentar las tensiones, Mattis no ha querido pronunciarse al respecto. "No puedo leer la mente del dictador", ha justificado.

El jefe del Pentágono ha insistido en que los esfuerzos diplomáticos y las sanciones económicas reforzadas contra el régimen de Pyongyang buscan "aislarle y reducir su situación económica" para intentar que vengan "a la mesa de la negociación". "Todo lo que hacemos está dentro de este marco diplomático", ha dicho.

El jefe del Pentágono también ha denunciado al resto de aliados durante la reunión las violaciones "durante varios años" por parte de Rusia de su tratado bilateral para eliminar los misiles con capacidad nuclear de alcance corto y medio y ha admitido la "creciente preocupación" sobre la "voluntad" de Rusia de cumplir acuerdos internacionales.