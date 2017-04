¿Quién es Maria Katasonova, la rusa que admira a Le Pen, Trump y Putin?

La rusa Maria Katasonova, de 21 años, es la líder del Movimiento de Liberación Nacional, grupo de extrema derecha que apoya a los separatistas rusos en Ucrania y ataca disidentes anti-Putin, pero sobre todo es fan incondicional de Putin, Trump y Le Pen.

La joven suele compartir imágenes de sí misma junto a los retratos de estos tres polémicos mandatarios en sus redes sociales. De hecho hace unos meses, compartió un cuadro donde insinuaba que se veía como un miembro más de lo que ella califica como “movimiento global de nacionalistas blancos y rubios”.

Durante las elecciones de Estados Unidos se declaro enemiga feroz de Clinton e hizo campaña por Trump. Desde Rusia, llegó incluso a organizar una protesta frente a la embajada estadounidense en Moscú, sosteniendo un cartel con las imágenes de Clinton y Trump, junto a las palabras ‘Guerra’ y ‘Paz’.

Asimismo, la extremista acompañó la fotografía en su Instagram con un post donde explicaba, en 7 puntos, qué esperaba con la victoria de Trump. En este texto presentaba importantes contradicciones como su deseo de “detener la carrera armamentística y reducir la tensión geopolítica” frente a la esperanza de “combinar los esfuerzos entre países para llevar a cabo una verdadera guerra contra el terrorismo” o su ansia por lograr “una justa represalia”.

En paralelo, Katasonova también emitió una declaración de siete puntos titulada ‘Los 7 pecados de Hillary Clinton: Un llamamiento al pueblo estadounidense’. "En Rusia, toda la esperanza está puesta en Trump porque con Hillary se vive la dictadura de la fuerza", dijo Katasonova a la CNN entonces. "Ella está acostumbrada a resolver todos los problemas por la fuerza ¡es una locura! Pero Trump es una persona dispuesta a hablar, a comprometerse”.

En general, el Twitter de Katasonova está lleno de vídeos e imágenes anti-Clinton, lo que le ha hecho ganar la admiración de los supremacistas blancos americanos y nacionalistas extremismas de otras partes de Europa, como Nick Griffin, ex líder del racista Partido Nacional Británico.

Eso sí, antes de que se volcará en la campaña de Trump, Katasonova era conocida por su apoyo a los separatistas ucranianos prorrusos, hasta el punto de que en 2015 realizó un vídeo donde prometía la victoria en Ucrania y si no amenazaba con “destruir el mundo entero en un holocausto nuclear”.

Igualmente, Katasonova ha ayudado a dirigir manifestaciones a favor de la intervención rusa en Siria.

Russian pro-regime activist Maria Katasonova with Syrian ambassador to Moscow at Putin-Assad support rally pic.twitter.com/TvmdQUjDWF