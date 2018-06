Manifestación en Londres en defensa de la sanidad pública

Los manifestantes han exhibido pancartas como consignas como "Los recortes dejan cicatrices", "Para la gente, no para el beneficio" o "Democracia o poder empresarial", informa el diario 'The Guardian'. La marcha ha hecho una parada ante la sede del Gobierno en Downing Street para exigir la dimisión de la primera ministra, Theresa May.

En el acto final ha intervenido el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. "Ha habido importantes ataques a nuestro NHS durante muchos años. Los conservadores han votado en contra de la legislación original y siempre han buscado su privatización y la creación de un mercado interno", ha asegurado. "Pagamos dinero a contratistas sanitarios privados y los beneficios pueden acabar y de hecho a veces acaban en paraísos fiscales de todo el mundo", ha añadido.

La marcha ha transcurrido en un ambiente festivo entre testimonios de personas que aseguran que el NHS les salvó la vida, como en el caso de Polly Ridgewell-Cook. "No estaría aquí hoy si no fuera por el NHS. Me salvaron la vida cuando tenía 15 años", ha relatado al tiempo que ha destacado que la unidad que la trató ya no existe a día de hoy debido a los recortes.

Entre los manifestantes, un grupo portaba una tarta de cumpleaños gigante con un cartel de "se vende". Otro grupo, formado por trabajadores del NHS de Wigan, denuncian que están intentando privatizar el hospital en el que trabajan y trasladar a cientos de trabajadores al sector privado a partir del 1 de agosto.

El Gobierno ha sido muy criticado por la falta de financiación adecuada para el NHS desde 2010, lo que ha provocado un deterioro de uno de los sistemas sanitarios más reconocidos del mundo. La primera ministra May ha anunciado recientemente 20.000 millones de libras adicionales para el NHS, aunque otras fuentes cuestionan el origen de este dinero.