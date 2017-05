El alcalde de Mánchester, "preocupado" por las filtraciones de detalles sobre el atentado en medios de EEUU

En declaraciones a la BBC, Burnham ha explicado que esta situación le preocupa porque el lunes por la noche acordó con el que jefe de Policía que se mantendría "una perspectiva cauta" a la hora de dar públicamente información, con el objetivo de evitar "comprometer" la investigación.

"Y sin embargo, los primeros informes salieron de Estados Unidos", ha lamentado. Cuando las autoridades británicas aún no habían confirmado el carácter terrorista del ataque, que tuvo lugar al término de un concierto de la estrella del pop Ariana Grande en el pabellón Manchester Arena, dos fuentes estadounidenses ya habían asegurado que se trataba de un atentado perpetrado por un terrorista suicida.

"Obviamente se quiere una cooperación internacional cuando se trata de compartir información, ya que situaciones como esta tienen una dimensión muy extensa", ha señalado. "No obstante, me preocupa profundamente y de hecho, le he trasladado mi preocupación al embajador de Estados Unidos", ha agregado.

"No lo considero aceptable", ha continuado, subrayando que "todavía hay una investigación abierta" y que no se puede llevar a la esfera pública información "que no está bajo control directo de la Policía británica y de los servicios de seguridad".

Burnham ha reconocido que "muchas atrocidades terroristas" tienen una dimensión internacional y se necesita la cooperación de todos los países de forma rápida. "Sin embargo, hay que hacerlo, por supuesto, sobre una base de confianza y confidencialidad", ha matizado.

El diario 'The New York Times' publicó unas imágenes, tomadas presuntamente en el lugar del atentado, que mostraban la mochila del presunto terrorista suicida.