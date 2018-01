Maduro baila y rapea arropado por jóvenes venezolanos en su primer acto como candidato

"Acepto ser el candidato de la juventud revolucionaria para las elecciones presidenciales", ha dicho ante un público totalmente entregado. "Les pido que voten por mí, que confíen en mí, que me acompañen en la campaña electoral", ha reclamado el líder 'chavista'.

Maduro ha prometido a sus seguidores trabajar durante "los próximos seis años" para ser el primer presidente en garantizar el "derecho a la felicidad" y en hacer los cambios que sean necesarios para conseguir "una patria renovada" y "totalmente revolucionaria".

Entre los logros de la Revolución Bolivariana ha destacado la educación y ha aprovechado para criticar a sus colegas de Colombia, "donde la juventud no tiene derecho al estudio", y Argentina, "donde están privatizando la educación". "Ustedes son una generación más educada, más culta, mejor preparada", ha valorado.

También ha prometido hacer frente a la ofensiva "imperialista". En ella ha incluido "la agresión contra Venezuela por parte del Reino de España". "Que quiere Mariano Rajoy gobernar nuestro país. Yo le digo no, no y mil veces no", ha subrayado. "Venezuela es un país soberano, es un país libre. Venezuela le pertenece a los venezolanos", ha recalcado.

Maduro será el candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a las elecciones presidenciales que, según ha avanzado la Asamblea Constituyente, deberán celebrarse antes del 30 de abril. Una 'M' con los colores de Venezuela es su logotipo y 'Juntos podemos más', su eslogan.

La candidato 'psuvista' cuenta además con una canción electoral, que no ha dudado en bailar y cantar. En una versión más moderna, se ha atrevido hasta a rapear con el micrófono mientras los jóvenes le jaleaban. "Yo sé cuál es la vaina (...) Tengo 'flow'", ha bromeado.

SIN RIVAL

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado esta semana que la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora, no podrá participar en estos comicios porque algunos de los partidos que la integran no se han sometido al nuevo proceso de validación del CNE.

La rectora del CNE Tania D'Amelio informó el jueves de que, por ejemplo, Voluntad Popular (VP), el partido que lidera el destacado opositor Leopoldo López, se ha "autocancelado". VP se ha negado a someterse a una nueva inspección del CNE porque ya superó la realizada con motivo de las elecciones regionales y locales octubre y diciembre.

La MUD es la principal fuerza opositora de Venezuela y los partidos que la componen, muy especialmente Voluntad Popular --es uno de los más votados--, son los únicos capaces de rivalizar con Maduro en las urnas. Si no pueden participar en la contienda, el actual presidente tendrá el camino despejado hacia la reelección.