Maduro anuncia que el acuerdo con la oposición está redactado y listo para la firma este lunes

Yo estoy deseoso por firmar, estoy listo para firmar. Quiero la paz, quiero un diálogo permanente. Si la oposición no firma, sería producto de sus divisiones internas, que son muchas, y sería producto de que en el Departamento de Estado --de Estados Unidos-- se impuso la línea de los halcones: cero diálogo, cero paz, cero entendimiento", ha asegurado Maduro.

Maduro ha anunciado además que este fin de semana llega a Venezuela el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para acompañar el encuentro previsto para el lunes, según recoge la prensa venezolana.

En clave más electoral, Maduro se ha reivindicado como el candidato "de las grandes mayorías", el "candidato del futuro". "Apuntó que el gran reto del chavismo, que es el bolivarianismo del siglo XXI, es mantenerse unido para llevar al campo electoral la mayoría social del pueblo, a propósito de las próximas elecciones presidenciales convocadas el 23 de enero por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para realizarse en el primer cuatrimestre de este año", ha afirmado.

Para ello, el reto es "unir a todo el que pueda ser unido por la felicidad de Venezuela, unir a todo el que pueda ser unido contra el imperialismo agresor, unir a todo el que pueda ser unido por una nueva economía, unir a todo el que pueda ser unido por convertir en mayoría electoral grande y abrumadora la mayoría social que es el chavismo en la sociedad venezolana, la mayoría cultural que somos nosotros como identidad, como fuerza espiritual", ha apuntado.

Maduro ha realizado estas declaraciones durante un encuentro del Gran Polo Patriótico con el Movimiento Tupamaro, en el que esta fuerza política ratificó su apoyo a la candidatura presidencial del mandatario.

"Soy el candidato de los humildes, de los que trabajan, de los que luchan, de los que aman este país, de los que rechazan la posibilidad de un salto al pasado siniestro de la Cuarta República y de los que quieren enfrentar y superar los problemas pero viendo el futuro hacia adelante. Ese soy yo, el candidato del futuro", ha destacado.

Maduro se ha dirigido a la oposición y le ha pedido que participe en el proceso electoral a pesar de las presiones de factores externos. "Me gustaría a mí batirme con el que se disponga. Me gustaría Henry Ramos Allup, pero no le han dado permiso para ser candidato hoy sábado 3 de febrero. Entonces me batiría con Henri Falcón, y estoy recontralisto para con él ir a una batalla por la defensa de los valores de la lealtad y de la patria. De resto, hay un conjunto de candidatos, bueno, inscríbanse. Vamos al debate electoral", ha argumentado.