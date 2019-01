Maduro ve bien adelantar las parlamentarias en Venezuela pero no las presidenciales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha considerado este miércoles que sería "muy bueno" un adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional, controlada actualmente por la oposión, pero ha descartado tajantemente elecciones presidenciales antes de 2025.

"Sería muy bueno que hubiera elecciones adelantadas para el Parlamento venezolano, sería una buena forma de debate político y una solución con el voto popular", ha señalado en una entrevista concedida a la agencia rusa Sputnik.

"Yo estaría de acuerdo en que se adelanten, a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente --controlada por el 'chavismo', las elecciones de la Asamblea Nacional y eso sirva como válvula de escape a la tensión que el golpe de Estado imperialista le ha metido a Venezuela", ha añadido. En principio, las siguientes parlamentarias deberían celebrarse en 2020.

Por otra parte, ha descartado de plano nuevas elecciones presidenciales, pese al ultimátum dado por España y otros países europeos, que han amenazado con reconocer al autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, como jefe de Estado del país si Maduro no convoca comicios.

"No aceptamos el ultimátum de nadie en el mundo, ni aceptamos el chantaje. En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025", ha sostenido, en referencia a los comicios celebrados el pasado mayo y en los que la oposición no concurrió.

En opinión de Maduro, desconocer los resultados de las presidenciales "es un despropósito del grupo de países alineados como satélites a la política de Donald Trump", el presidente estadounidense.

Según el mandatario, constituye una vuelta al "nuevo colonialismo, donde desde una capital europea, desde Washington, le ordenan a cualquier país de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, a cualquier país del mundo: 'no reconozco tus elecciones, las repites'". "¿Pero quiénes son ellos para dictaminar eso aquí?", ha cuestionado.

Maduro ha defendido que obtuvo "el 68 por ciento de los votos" y "el 32 por ciento del padrón electoral en general", lo cual constituye, según él, "más casi del doble de cualquier primer ministro de Europa que ganan las elecciones con el 15, el 16 por ciento del padrón electoral. ¿Por qué ellos son legítimos y yo no?".

Por otra parte, el mandatario venezolano ha acusado a Trump de haber dado orden de asesinarlo. "Sin lugar a dudas, Donald Trump ha dado la orden de matarme y le ha dicho al Gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten", ha aseverado.

En este sentido, ha subrayado que "si a mí me pasara algo algún día, serían Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, los responsables". "Mientras tanto me seguiré protegiendo, tenemos buenos sistemas de protección, buena asesoría mundial, y además tenemos la protección mayor, la protección de nuestro Dios creador que me va a dar larga vida", ha agregado