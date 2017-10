Maduro da las gracias a Trump por "hacerle famoso" y le describe como "jefe de la oposición" de Venezuela

"Me nombra todos los días, no hay día que no me nombre", ha dicho, asegurando que "le honran los ataques del imperialismo", en el marco de su programa 'Los Domingos con Maduro'.

"Quiere decir que algo bueno estoy haciendo, que algo bueno estamos haciendo, que vamos por el camino correcto, porque si no el imperialismo no tendría una actitud tan obcecada y obsesiva", ha explicado.

Maduro ha descrito a Trump como "el jefe de la oposición", asegurando que el presidente estadounidense "ha asumido ser el jefe político de la oposición venezolana".

"Dijo 'Esa oposición no servirme. No servir para nada. Julio Borges no servir. Ahora el jefe soy yo'", ha manifestado el mandatario venezolano, poniendo un ligero acento inglés.

Así, ha reiterado que "es un honor que el jefe del imperio --en referencia a Trump-- no pase un día sin nombrarle", al tiempo que ha rechazado que exista una dictadura en Venezuela.

"¿Hay en Venezuela una dictadura?", se ha preguntado. "Como no estamos gobernados ni nos sometemos al dominio del imperialismo y de los núcleos de poder de Washington, somos catalogados por ellos de manera ligera y antihistórica como una dictadura", ha añadido.

"¿Es posible una dictadura socialista? La única dictadura, como dictadura, que ha existido y puede existir es el capitalismo. En el socialismo es imposible una dictadura", ha zanjado.

Maduro ha afirmado que las sanciones aplicadas por Washington contra Caracas permiten que "un mundo entero se abra a Venezuela en este proceso", haciendo un repaso a su última gira internacional, en la que fue a Rusia, entre otros países.

Por otra parte, ha asegurado que el proceso de diálogo con la oposición sigue avanzando, adelantando que esta semana habrá un nuevo encuentro entre el Gobierno y los opositores.

"Hemos avanzado un 95 por ciento. Hay un documento de acuerdos casi listo", ha manifestado, sin dar detalles al respecto pero afirmando que espera que esta semana "como se ha acordado con la MUD --Mesa para la Unidad Democrática-- se instale la mesa de diálogo".

"El diálogo va bien, reuniones en privado con los líderes principales de la MUD, comunicación permanente, a pesar de lo que ellos declaren yo creo en el diálogo en la solución pacífica de los asuntos políticos", ha apostillado.

Las declaraciones de Maduro han llegado una semana antes de la celebración de unas elecciones regionales, previstas para el 15 de octubre, y el presidente venezolano ha acusado a la oposición de sabotear los servicios públicos durante la campaña.

En este sentido, el vicepresidente Tareck el Aissami ha anunciado la detención de un opositor por una explosión registrada en julio en Altamira en la que resultaron heridos siete policías.

"A partir de las investigaciones que se adelantan por la captura de Manuel Chacín Díaz, hemos logrado la captura del 'hombre bomba'. Ya está a la orden de la justicia", ha dicho.

El Aissami ha identificado al detenido como Yorman Linares Ramírez, agregando que durante las investigaciones se habrían detectado "llamadas directas" entre el sospechoso y el líder opositor Leopoldo López.