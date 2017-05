Maduro responde a Trump: "Saca tus manos cochinas de Venezuela. Go home, Donald Trump!"

En un acto oficial, retransmitido por la televisión estatal, Maduro ha definido el estadounidense como "un Gobierno xenófobo que desprecia a Latinoamérica". "Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana", ha afirmado.

"Saca tus manos de aquí, Donald Trump. Go home, Donald Trump! Fuera, Donald Trump, de Venezuela. Basta de intervencionismo. ¡A Venezuela se respeta, carajo! Basta de intervencionismo grosero", ha gritado, ante decenas de militantes 'chavistas' que han respondido levantándose ante el mandatario y aplaudiendo sus palabras.

Maduro ha acusado a Trump de "agredir a México" mientras "no hay Gobierno en México que defienda a los mexicanos" y, en la misma línea se ha referido al pueblo colombiano.

"Donald Trump humilla a (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos en la rueda de prensa de ayer y deporta a miles de colombianos todas las semanas", ha criticado, añadiendo que "no hay Gobierno en Colombia que defienda al pueblo colombiano".

"En Venezuela sí hay Gobierno digno y aquí estamos, de pie. ¡Saca tus manos cochinas, Donald Trump!", ha vuelto a gritar.

El día anterior, Trump, quien se reunió con Santos en Washington, se refirió a la crisis que vive Venezuela asegurando que desde la perspectiva humanitaria, la situación en el país caribeño es algo que no se ha visto "en mucho tiempo".

"El presidente Santos y yo hemos debatido la deteriorada situación en Venezuela, que está en un verdadero mal estado, como podéis ver y como todos hemos visto a través de los medios", explicó ante la prensa, en una rueda de prensa conjunta celebrada tras la reunión.

"Una Venezuela estable y pacífica está en el mejor interés de todo el hemisferio, y Estados Unidos apoya a todo el pueblo de nuestro gran hemisferio que anhela ser libre", señaló. En este contexto, el jefe de la Casa Blanca se comprometió a trabajar con todos los países de la región para solventar el problema venezolano.

"Es un problema muy, muy horrible", afirmó. "Y desde el punto de vista humanitario, lo que ocurre en Venezuela es algo que no hemos visto en mucho tiempo", lamentó, subrayando el "tipo de violencia" que se está registrando en el país.

"El presidente (Santos) me ha estado contando --y yo ya lo sabía-- que Venezuela era un país muy, muy rico, el más rico de la región, y que tenía tremendas fortalezas a diferentes niveles", agregó el mandatario estadounidense.

Y ahora, continuó, "es pobre". "La gente no tiene suficiente para comer. La gente no tiene comida. Hay mucha violencia. Y haremos todo lo que sea necesario, trabajaremos juntos para hacer lo que sea necesario, para ayudar a solucionarlo. Y me estoy refiriendo al nivel humanitario", concluyó.

Al menos 45 personas han muerto en diferentes circunstancias --manifestaciones y saqueos, principalmente-- desde que arrancaron las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro a principios del pasado mes de abril.