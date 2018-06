Macron reprende a un adolescente por llamarle 'Manu'

"¿Cómo estás, Manu?", pregunta este joven, que había comenzado a entonar las primeras palabras de la Internacional antes de dirigirse al mandatario cuando éste se acercaba al público asistente a un acto en el que se conmemoraba el llamamiento de Charles De Gaulle a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

"No, no puedes hacer eso", responde el presidente al joven, que pide perdón inmediatamente. "Estás en una ceremonia oficial y te comportas como debes. Puedes hacer el tonto, pero hoy es La Marsellesa, el canto de los partisanos, y me llamas 'señor presidente de la República' o señor'. ¿De acuerdo?", agrega Macron ante las cámaras.

El mandatario le recomienda a continuación a su interlocutor que "haga las cosas en orden". "El día que quieras hacer la revolución, primero consigues un título y aprendes a ganarte la vida por ti mismo. A partir de ahí, puedes dar lecciones a otros", añade.

Así se ha encargado el mismo Macron de difundirlo en Twitter. Desde un ángulo distinto, ha publicado un vídeo del mismo momento, pero desde otro encuadre y en el que se ve al presidente dando varios consejos al joven para encarrilar su futuro.

EL MATIZ DE MACRON

Las imágenes han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación galos e incluso el propio presidente ha ofrecido su propia versión del momento en su cuenta de Twitter, más larga y captada desde otro ángulo.

"El respeto es lo mínimo en la República, sobre todo un 18 de junio, sobre todo en presencia de los compañeros de la liberación", publica Macron en redes sociales, donde da cuenta de "la conversación distendida" que mantiene con el adolescente, de unos 15 años.

Así, se puede ver al joven explicando a Macron el curso en el que se encuentra y al presidente respondiéndole que, entonces, le "queda mucho trabajo por delante". "Debes demostrar de lo que eres capaz y llegar lo más lejos posible (...) Gradúate, cuento contigo para el futuro", se despide el mandatario.