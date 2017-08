Macron renuncia a instaurar el estatus de 'primera dama'

Macron instó entonces a "aclarar" el papel de la pareja del presidente y poner fin a la "hipocresía" actual. De esta forma, los franceses "podían estar informados del papel y de los medios" otorgados a su esposa, Briggitte Trogneux, así como de su agenda.

Sin embargo, el Elíseo ha confirmado este lunes que Macron no buscará la aprobación de estos cambios y ha aclarado que Trogneux, que seguirá realizando ciertas "misiones" en calidad de primera dama, no dispone de presupuesto ni de equipo propios. Los dos colaboradores de los que dispone "son parte integrante de la Jefatura de Estado", ha añadido.

Los detractores de instaurar la figura de 'primera dama' o 'primer caballero' consideraban que dichos planes iban en contra de la ley de moralización de la vida pública que impulsó el propio Macron. Entre otras cuestiones, dicho texto pretende combatir el nepotismo tras las últimas polémicas que han salpicado a la clase política gala por la contratación de familiares.

En su primera entrevista, concedió a la revista 'Elle', Trogneux aseguró que no se sentía como la "primera dama" de Francia e incluso bromeó con que no se daba por aludida con dicha expresión. "No soy la primera dama, ni la última, ni siquiera una dama. Soy simplemente Brigitte Macron", proclamó.