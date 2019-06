Macron pide "no empeñarse en nombres" para el reparto de cargos de la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos se reúnen en Bruselas para negociar quienes dirigirán a partir del próximo otoño las principales instituciones comunitarias: Comisión Europea, Consejo, Banco Central Europeo y Alta Representación de Política Exterior. El reparto debe respetar distintos equilibrios de género, ideología y geográficos y determinará también quién presidirá la Eurocámara.

"Hacen falta personas que tengan las competencias, que compartan esas ambiciones, que tengan la credibilidad para hacerlo y apoyaré las figuras más fuertes para ello", ha declarado Macron a su llegada al Consejo europeo.

"No me quiero empeñar en un nombre, porque quiero ayudar a construir de manera constructiva, por eso tampoco me he empeñado en procesos que he visto inadecuados", ha añadido. Además, ha recordado su apuesta por la paridad para que la mitad de los cargos en liza los ocupen mujeres.

El mandatario galo ha querido subrayar que es esencial consensuar un reparto que asegure una dirección ambiciosa y capaz del proyecto europeo, definido en una agenda estratégica que también negocian los líderes.

El Parlamento Europeo reclama que el próximo presidente de la Comisión sea uno de los cabeza de lista de los partidos europeos a las elecciones de mayo --Manfred Weber (PPE), Frans Timmermans (S&D) o Margrethe Vestager (ALDE)--, pero los líderes rechazan automatismos y exploran otros perfiles.

Los 'populares' se mantienen firmes respecto a que ese cargo debe ocuparlo su candidato porque son la fuerza más votada en la nueva Eurocámara, pero el resto de grupos les han trasladado este mismo jueves que ninguno lo apoya, lo que coloca la discusión en una situación de bloqueo.

Macron ha sido desde el inicio del proceso uno de los líderes que más claramente se ha opuesto a seguir el modelo de los llamados 'Spitzenkandidaten', pero ha negado que esto haya creado fricciones con la canciller Angela Merkel, principal valedora de Weber.

"El papel de Francia es intentar construir una solución constructiva, de no encerrarse en ningún esquema, conseguir hacer surgir el mejor equipo para Europa", ha continuado, para después insistir en los retos globales que afronta la UE y en la necesidad de contar con personalidades de peso para encararlos.